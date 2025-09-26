Choferes exigen a YPFB informe pendiente sobre diésel de mala calidad y solicitan estudios similares con la gasolina

El ejecutivo de la Federación de Choferes San Cristóbal, Lucio Méndez, recordó que YPFB aún no entregó un informe sobre el estudio de laboratorio realizado el año pasado respecto a la calidad del diésel. Dijo que, pese a los constantes reclamos, el Gobierno no respondió con la documentación solicitada, lo que genera desconfianza entre los transportistas.

“Hemos pedido y demostrado las asperezas que presenta el combustible. Nos Mencionaron que se mandó a laboratorios especializados en La Paz; además, necesitamos el informe final, algo que a la fecha no se hizo. Solicitamos una audiencia de carácter urgente donde los responsables expliquen estas irregularidades; caso contrario, actuaremos conforme a la ley”, declaró.

// JH /// ORURO ///