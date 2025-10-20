Close Menu
    Choferes federados esperan cumplimiento del compromiso de Paz sobre combustibles

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Filas en surtidores de Trinidad
    La Federación de Choferes de Chuquisaca ratificó este lunes que el sector enfrenta dificultades para acceder a combustibles, lo que afecta su trabajo diario. El gremio pidió a las autoridades judiciales avanzar en las investigaciones del caso Botrading y exigió una solución a la escasez de diésel y gasolina, que continúa afectando al transporte.

    El dirigente del transporte federado, Gilvar Quispe, señaló que el problema debe resolverse antes del cambio de mando. “Lo que nosotros necesitamos es que, de una vez, se pueda garantizar el tema del combustible, para que no haya esas filas ni la migración de transportistas a otros países, porque no se garantiza el combustible”, afirmó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

