Choferes piden censo vehicular antes de legalizar autos indocumentados

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, pidió este miércoles al nuevo gobierno realizar un censo de vehículos antes de hablar sobre la legalización de autos indocumentados. Señaló que es necesario evaluar si las principales ciudades del país están preparadas para recibir más movilidades sin causar mayor congestión.

“En las ciudades capitales hay congestionamientos, hasta en las carreteras donde no se puede transitar”, sostuvo.

