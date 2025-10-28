Close Menu
    Radio online
    martes, octubre 28
    Sociedad

    Choferes rechazan venta de combustibles a precio internacional y se niegan a participar en la reglamentación de la Ley Corta

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Lucio Gómez, el ejecutivo nacional de la Confederación de Choferes de Bolivia / APG Archivo
    Lucio Gómez, el ejecutivo nacional de la Confederación de Choferes de Bolivia / APG Archivo

    El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó este martes que el sector no participará en la reglamentación de la Ley Corta de libre importación de combustibles. Además, adelantó que los choferes no permitirán la venta de gasolina y diésel sin subvención, aunque no detalló cómo evitarán la comercialización al público.

    “Estamos aclarando que quien va a ser afectado es el pueblo, porque ahora el pasaje de Cochabamba a La Paz es de 106 bolivianos, y si ellos van a incrementar, costará 424 bolivianos”, advirtió.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply