Choferes rechazan venta de combustibles a precio internacional y se niegan a participar en la reglamentación de la Ley Corta

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó este martes que el sector no participará en la reglamentación de la Ley Corta de libre importación de combustibles. Además, adelantó que los choferes no permitirán la venta de gasolina y diésel sin subvención, aunque no detalló cómo evitarán la comercialización al público.

“Estamos aclarando que quien va a ser afectado es el pueblo, porque ahora el pasaje de Cochabamba a La Paz es de 106 bolivianos, y si ellos van a incrementar, costará 424 bolivianos”, advirtió.

/// DPC // LA PAZ ///