Choferes revelan que el Presidente admitió problemas económicos, pero garantizó el abastecimiento de combustible

La Confederación de Choferes de Bolivia se reunió este martes con el presidente Rodrigo Paz y acordó conformar comisiones con varios ministerios para tratar nueve temas prioritarios del sector. En la agenda se incluyó el desabastecimiento de combustible, el mal estado de las carreteras, el SOAT, las recaudaciones de la Aduana Nacional y otros asuntos que afectan al transporte a nivel nacional.

Lucio Gómez, dirigente de los choferes de Bolivia, informó que el mandatario reconoció dificultades económicas, pero aseguró que la provisión de combustible será regularizada. “Hoy tocamos el tema del combustible y, mediante el Presidente y los ministerios, se va a regularizar. Sabemos que existen problemas económicos, pero es un compromiso del mandatario que esta situación se solucione”, manifestó.

Por su parte, Freddy Avirari, dirigente del transporte de los Yungas de La Paz, expresó su molestia por no haber podido intervenir en la reunión. “No vamos a esperar a que haya dinero porque nosotros queremos trabajar. Como sector yungueño queríamos exponer nuestras molestias, pero no nos dejaron hablar. Nos reuniremos el día miércoles, especialmente el sector Yungas”, sostuvo.

// DP /// LA PAZ ///