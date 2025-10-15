Choquehuanca agenda elección de Contralor General y oposición denuncia intento de blindaje para Arce y sus ministros

En la recta final de su mandato, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a una sesión para este jueves a las 14:00 con el objetivo de designar a la nueva o nuevo Contralor General del Estado. Esta elección estuvo paralizada durante dos años en el Parlamento y ahora el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca reactivarla antes del cierre del actual periodo legislativo, denunció el diputado de Creemos, Whalty Eguez.

“Nos vamos a oponer a que el masismo ponga a una autoridad, y peor con esa responsabilidad, porque están buscando impunidad por sus hechos de corrupción y no le vamos a facilitar la elección de un contralor a su imagen y semejanza”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///