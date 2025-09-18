Chuquisaca: DDHH pide al TSE y a los candidatos respeto al trabajo de los medios de comunicación

El presidente de Derechos Humanos en el departamento de Chuquisaca, Freddy Gómez, pidió este jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los candidatos garantizar el trabajo de los medios de comunicación. La declaración surge tras conocer las acusaciones de un candidato que afirmó que “los medios mienten”, especialmente en etapa electoral, y en respuesta a las sanciones económicas impuestas por el TSE a algunos medios por observaciones difusión de propaganda política en la pasada campaña.

“Las declaraciones de candidatos sabemos de dónde vienen y a dónde van direccionadas, por tanto, los medios de comunicación no van a ser la monedita de oro de los candidatos, y creemos que ellos más bien deben garantizar el trabajo (de la prensa)”, expresó Gómez.

/// EUC // CHUQUISACA ///