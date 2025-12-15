Chuquisaca: gerente distrital de Redes de Gas de YPFB recibe detención domiciliaria y Fiscalía anuncia apelación

Tras la intervención a la Distrital de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Sucre la semana pasada, el gerente de esta dependencia se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público y quedó aprehendido. Sin embargo, la audiencia de medidas cautelares realizada ayer determinó otorgarle detención domiciliaria.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el Ministerio Público apelará la decisión judicial. “El juez ha dispuesto medidas menos gravosas; el Ministerio Público solicitó detención preventiva, pero el juez dispuso medidas sustitutivas”, afirmó.

