Chuquisaca identifica que 17 proyectos industriales del anterior gobierno son inviables

Desde la Dirección de Desarrollo y Fomento a la Agricultura y Agropecuaria de Chuquisaca se informó este miércoles que al menos 17 proyectos en el departamento no cuentan con estudios de factibilidad. El director de Desarrollo Agropecuario, Julio Mendoza, advirtió que parte de estos planes ni siquiera tienen la materia prima necesaria para su industrialización.

“Son casi 17 plantas que se han construido a nivel departamental con una inversión de más de 800 millones, que dudo que sean viables porque no están bien dimensionadas. Creo que hay que trabajar primero en fortalecer la materia prima con los productores”, precisó.

/// EUC // CHUQUISACA ///