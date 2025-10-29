Close Menu
    miércoles, octubre 29
    Sociedad

    Chuquisaca: sector no asalariado rechaza el feriado del 3 de noviembre y piden revisar la norma que traslada los días festivos

    Calendario 3 de noviembre
    Tras conocerse la decisión del Gobierno de trasladar el feriado de Todos Santos al lunes 3 de noviembre, el sector del transporte en Chuquisaca rechazó la medida al considerar que afecta su labor no formal. El dirigente del sector, Gilvar Quispe, explicó que este tipo de disposiciones perjudican a quienes dependen del trabajo diario y no cuentan con un ingreso fijo.

    “Nosotros hemos sido críticos al respecto; no debería hacerse en esta situación de crisis económica porque afecta a los bolsillos de los que no tenemos un trabajo seguro”, afirmó.

