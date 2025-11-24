Cinco sectores se unen para exigir al Gobierno la vigencia de la Ley de Diferimiento de Créditos

La presidenta de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, Helen Rivero, informó que este martes se reunirán en la ciudad de La Paz diferentes sectores, entre ellos gremiales, cuentapropistas, choferes, microempresarios y prestatarios, para exigir al Gobierno la puesta en vigencia de la Ley de Diferimiento de Créditos que actualmente se encuentra en análisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por una medida cautelar aplicada sobre la norma. Los representantes de estos sectores advirtieron que, si no se atiende su demanda, saldrán a las calles para ejercer presión.

“No podemos esperar una semana más que el Gobierno siga dependiendo de la voluntad de los autoprorrogados; la ley es de estricto cumplimiento y debe estar en vigencia”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///