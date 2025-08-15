Cindy Vargas y su familia obtienen refugio político en Argentina tras denunciar persecución en Bolivia

La diputada tarijeña de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, informó este viernes que, junto a su familia, Cindy Sarai Vargas, quien fue presunta víctima de abuso por parte de Evo Morales cuando aún era menor de edad, recibió refugio político en Argentina. Según explicó a Radio Fides, la decisión fue confirmada recientemente, aunque no se reveló los paraderos para protegerlos. La familia había solicitado el asilo argumentando que eran objeto de persecución tanto por parte del entorno de Morales como del actual gobierno, quienes, según indicaron en una carta enviada a las autoridades argentinas, habrían intentado usarlas con fines políticos tras conocerse que Vargas tuvo una hija con el exmandatario.

La entrevista completa en:

/// AM // FIDES //