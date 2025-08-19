Cisterneros denuncian que por falta de pago suspendieron carga de diésel y gasolina en Paraguay

Transportistas de cisternas que esperan ser provistos de combustibles en el punto de carga del Paraguay denunciaron que se suspendió el carguío de diésel y gasolina por falta de pagos. Marco Nava, representante del sector, informó a Fides Cochabamba que la medida afecta a más de 300 cisternas. “Más de 300 cisternas se ven afectadas en gran magnitud porque no van a cargar es indefinido, se ha paralizado la carga de combustible para Bolivia, es por falta de pago”, afirmó.

