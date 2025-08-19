Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 20
    Economía

    Cisterneros denuncian que por falta de pago suspendieron carga de diésel y gasolina en Paraguay

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Cisternas esperan cargar combustibles
    Cisternas esperan cargar combustibles

    Transportistas de cisternas que esperan ser provistos de combustibles en el punto de carga del Paraguay denunciaron que se suspendió el carguío de diésel y gasolina por falta de pagos. Marco Nava, representante del sector, informó a Fides Cochabamba que la medida afecta a más de 300 cisternas. “Más de 300 cisternas se ven afectadas en gran magnitud porque no van a cargar es indefinido, se ha paralizado la carga de combustible para Bolivia, es por falta de pago”, afirmó.

    /// CM // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply