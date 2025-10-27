Cisterneros procesados por mala calidad de combustible acusan a altos cargos de la ANH y YPFB de encubrir responsabilidades

Cisterneros y el dirigente del transporte interprovincial de Los Yungas de La Paz, Freddy Avirari, denunciaron este lunes persecución por parte de altos ejecutivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Indicaron que 13 conductores de cisternas fueron acusados de supuesta manipulación de combustible, lo que habría derivado en la entrega de carburantes de mala calidad. Tres de ellos tienen detención domiciliaria y diez cuentan con órdenes de aprehensión.

“Prácticamente el Gobierno quiere limpiarse las fechorías que ha cometido el hijo en el Estado, estafándonos al sector transporte”, aseveró Avirari.

/// DPC // LA PAZ ///