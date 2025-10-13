Cisterneteros denuncian suspensión de carga de combustible desde Chile y Perú

El dirigente departamental de los cisterneteros en Cochabamba, Rubén Medrano, denunció este lunes que se suspendió la carga de combustible desde Chile y Perú hacia Bolivia. Explicó que esta situación podría agravar la escasez de diésel y gasolina en el país, además de afectar la calidad de los carburantes.

“Se han parado los carguíos hasta nueva orden, y también hay que denunciar que se ha devuelto todo el producto que estaba llegando contaminado. (…) No va a llegar combustible al país hasta nueva orden, tanto en el lado de Perú como en Arica, Iquique y Tocopilla”, declaró Medrano a Fides Cochabamba.

