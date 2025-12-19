Ciudadanía y mototaxistas preocupados por la falta de combustible en los surtidores

La ciudadanía, especialmente los mototaxistas de la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, expresó este viernes su preocupación por la demora en la venta de carburantes en las estaciones de servicio. Según lo señalado por los afectados, no logran abastecerse y al consultar el motivo de las demoras, les informan que están esperando la instrucción para el cambio de precio del diésel y la gasolina.

“Estamos parados desde ayer a las 15:00, no hemos cargado combustible, tenemos bastante combustible aquí, pero están esperando que llegue el nuevo precio para poder regularizar (los precios)”, afirmó un mototaxista.

