Cívico de Chuquisaca califica de “chiquilladas” los insultos entre candidatos y señala que solo buscan protagonismo

El presidente del Comité Cívico Pro Intereses de Chuquisaca, Pánfilo Puma, cuestionó el tono de las campañas previo a la segunda vuelta presidencial y calificó de “chiquilladas” los cruces de insultos y amenazas entre candidatos, señalando que estas actitudes solo buscan protagonismo personal y partidario. En ese sentido, pidió propuestas claras que generen confianza y fortalezcan la democracia. “Realmente parece que todavía estamos con chiquilladas y que cada uno busca sus intereses y protagonismo partidario, y eso daña realmente a los partidos políticos. Creo que hay que generar una nueva visión de país”, expresó.
