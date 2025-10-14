Cívicos cruceños advierten que la escasez de combustible genera “anarquía” en el país

Cívicos de Santa Cruz, encabezados por su presidente Stello Cochamanidis, llegaron este martes a la ciudad de La Paz y junto a parlamentarios cruceños entregaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La propuesta busca liberar 20 millones de litros de combustible que permanecen varados en la planta de Palmasola y que, según se sostuvo, deberían ser distribuidos de forma directa a las estaciones de servicio. Advirtieron que la falta de carburante pone en riesgo la provisión de alimentos para la población boliviana.

“Se está generando una anarquía gracias a la incompetencia de Arce y su gabinete, por la incompetencia que han tenido durante cinco años para llevar las riendas del país. Como sociedad civil hemos visto algunas alternativas y por eso estamos hoy acá”, afirmó Cochamanidis.

/// APC // LA PAZ ///