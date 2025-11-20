Cívicos cruceños entregan más de 15 toneladas de ayuda humanitaria en Achira

Este jueves, el comité Pro Santa Cruz arribó a la región de Achira para entregar 15 toneladas de ayuda humanitaria tras las afectaciones provocadas por lluvias, mazamorras e inundaciones en el municipio de Samaipata. El presidente del comité, Stello Cochamanidis, agradeció la solidaridad con las familias afectadas.

“Importantísima ayuda del pueblo cruceño y de las instituciones, de las empresas amigas que nos han colaborado (…) creo que lo importante es que todos los cruceños hemos puesto de nuestra parte para ayudar”, aseveró.

/// ED // SANTA CRUZ ///