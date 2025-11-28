Cívicos cruceños exigen al nuevo comandante de la Policía, como primera tarea, ejecutar orden de aprehensión contra Evo

Desde Santa Cruz, el Comité Cívico pidió este viernes al nuevo comandante de la Policía, Mirko Sokol, que su primera tarea como autoridad sea ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, emitida hace más de un año y que aún no fue cumplida. El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, recordó que el mandato judicial sigue vigente y debe ser atendido por la institución del orden.

“Hace más de un año está esa orden de aprehensión, y por tanto este nuevo comandante, que va a asumir, lo primero que tiene que ordenar a quien corresponda es la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales”, declaró.

