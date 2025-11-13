Close Menu
    Cívicos cruceños piden al Gobierno cerrar el Ministerio de Justicia y advierten que permanencia de polémica genera costo político

    Ministerio de Justicia y Transparencia /Foto: ANF/
    El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se refirió este jueves a la polémica en torno al ministro de Justicia, Freddy Vidovic, y recordó que durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) esta cartera de Estado fue utilizada para perseguir a los denominados presos políticos. En ese sentido, consideró que, en cumplimiento a la propuesta de campaña, el Ministerio de Justicia debería cerrarse.

    “O lo mantienen y cargan con una situación política y el costo político de tener a aquella persona, sea buena o mala, o en su defecto lo cambian y continúan en el trabajo (…) la política tiene que estar de segundo o tercer lugar y no de primero”, afirmó Zambrana durante una reunión de la “Cruzada por la Libertad”.

