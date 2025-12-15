Close Menu
    Sociedad

    Cívicos cruceños piden plan de traslado de comunidades cercanas a los ríos ante inicio de la época de lluvias

    Inundaciones y rescates en el municipio de El Torno y zonas aledañas /Foto: Viceministerio de Defensa Civil/
    El comité Pro Santa Cruz llamó este lunes a las autoridades nacionales y regionales a trabajar en un plan de traslado de los ciudadanos de comunidades que viven cerca de los ríos. El presidente cívico, Stello Cochamanidis, señaló que es urgente implementar medidas que garanticen la seguridad de las personas, considerando que recién comienza la época de lluvias.

    “Se debe trabajar de una vez por todas y cuanto antes en encausar el río, en los defensivos del río y prevenir todo esto, ya que estamos hablando de que serán meses de lluvias, y definitivamente tenemos que mitigar las afectaciones y trabajar en el proceso para que esto se arregle”, enfatizó.

