Cívicos cruceños preocupados por intento de avasallamiento en una comunidad menonita de San Ignacio de Velasco

Este jueves, cívicos cruceños denunciaron la toma ilegal de tierras por parte de avasalladores en una comunidad menonita de la provincia San Ignacio de Velasco. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que los predios fueron desalojados tras la intervención policial y pidió la aprehensión y sanción de los responsables.

“Un nuevo hecho delictivo de los avasalladores en la zona Santa Rosa, en una comunidad menonita que está asentada desde hace 18 años en el lugar, y hoy son víctimas de estos delincuentes. (…) Han sido desalojados, sabemos que la Policía ha ido”, afirmó.

