Cívicos cruceños saludan el cierre del Ministerio de Justicia y esperan que Paz y Lara resuelvan sus diferencias

Este jueves los cívicos cruceños destacaron que el presidente Paz cumplió su promesa de cerrar el Ministerio de Justicia, al considerar que durante 20 años esta cartera del Estado fue utilizada por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para perseguir. Señalaron que la eliminación de esta institución responde a la necesidad de reducir gastos y reorganizar funciones.

El presidente cívico Stello Cochamanidis expresó que confían en que el presidente Paz y el vicepresidente Lara superen sus diferencias por el bien del país. “No veíamos la razón de poner un ministro de Justicia; eso debería pasar a ser una dirección o viceministerio, a lo mucho. Era una institución represiva y extorsiva contra los ciudadanos que pensaban diferente al MAS. Necesitamos que haya menos gastos”, afirmó.

// ED /// SANTA CRUZ ///