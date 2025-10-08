Cívicos cruceños se declaran en emergencia ante posible suspensión de las elecciones

Los cívicos cruceños se declararon en emergencia este miércoles tras las declaraciones del presidente Luis Arce, quien advirtió sobre intentos de afectar las elecciones mediante la suspensión de los vocales electorales. Desde el Comité pro Santa Cruz aseguraron que no permitirán que ninguna autoridad se prorrogue en su cargo y ratificaron su compromiso de defender la realización de los comicios del 19 de octubre y la posesión de las nuevas autoridades el 8 de noviembre.

“Esta institución siempre fue clara desde el inicio: ninguna autoprórroga es buena para el país y es ilegal, algo que hemos reiterado en todo momento. Los órganos del Estado deben completarse con la designación de vocales y magistrados, pero no permitiremos que se nos quite el derecho a elegir. Si algunas personas buscan mantenerse en el poder, deberán asumir las consecuencias”, sostuvo Stello Cochamanidis, presidente cívico.

