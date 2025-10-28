Cívicos de Chuquisaca celebran que la entrega de credenciales a los mandatarios se realice en Sucre

El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Cliver Pérez, informó que las gestiones de esta instancia, junto a la propuesta de los nuevos mandatarios Rodrigo Paz y Edman Lara, lograron que la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos se lleve adelante en la Casa de la Libertad, en Sucre.

“Es un tema muy importante para nosotros como departamento y como capital del país, es un acto muy significativo. Nosotros ponderamos aquello”, sostuvo Pérez, destacando que el pasado 22 de octubre los cívicos del departamento enviaron una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresando su deseo de que la región sea sede de la entrega de credenciales y de la posesión de nuevas autoridades.

