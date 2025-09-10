Close Menu
    Cívicos de Chuquisaca cuestionan pacto de no agresión entre binomios y advierten que no borrará los ataques previos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Tuto Quiroga y Rodrigo Paz /Foto: Portal de noticias El Peruano/
    El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Pánfilo Puma, cuestionó este miércoles el encuentro entre binomios previsto en Santa Cruz, donde se pretende firmar un pacto de “no agresión” y evitar la guerra sucia durante la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Puma sostuvo que este acuerdo no borrará los ataques previos entre ambos frentes y pidió que, en lugar de pactos, se promuevan espacios para conocer las propuestas de los candidatos.

    “Yo creo que ya entraron a la guerra sucia y eso es difícil de limpiar. Ojalá que al menos un poco levanten las acusaciones e insultos, porque nada bueno le traen al país”, aseveró el dirigente cívico. 

    /// EUC // CHUQUISACA ///

