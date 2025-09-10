Cívicos de Chuquisaca cuestionan pacto de no agresión entre binomios y advierten que no borrará los ataques previos

El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Pánfilo Puma, cuestionó este miércoles el encuentro entre binomios previsto en Santa Cruz, donde se pretende firmar un pacto de “no agresión” y evitar la guerra sucia durante la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Puma sostuvo que este acuerdo no borrará los ataques previos entre ambos frentes y pidió que, en lugar de pactos, se promuevan espacios para conocer las propuestas de los candidatos.

“Yo creo que ya entraron a la guerra sucia y eso es difícil de limpiar. Ojalá que al menos un poco levanten las acusaciones e insultos, porque nada bueno le traen al país”, aseveró el dirigente cívico.

