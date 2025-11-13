Cívicos de Cochabamba dicen que hay plazo hasta febrero de 2026 para aplicar un nuevo pacto fiscal con distribución 50/50

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Calixto Vásquez, informó que el nuevo gobierno tiene plazo hasta el 6 de febrero de 2026 para aplicar un nuevo pacto fiscal basado en la propuesta del presidente Rodrigo Paz, que plantea una distribución equitativa de recursos del 50 % para el nivel central y 50 % para los gobiernos subnacionales.

“Tenemos seis meses para la elaboración del nuevo pacto fiscal, y es ahí donde se van a distribuir estos recursos. En ese sentido, si los datos finales del censo fueron entregados en agosto de este año, tendríamos hasta febrero para la nueva formulación”, explicó.

/// CM // COCHABAMBA ///