Cívicos de Santa Cruz consideran que la Ley de Combustibles permitirá controlar el mercado negro en el país

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recordó este martes que la Ley Corta para la libre importación de combustibles tiene vigencia de solo tres meses. Señaló que la norma no requiere reglamentación para ser aplicada de inmediato y que además de garantizar el suministro de gasolina y diésel en plena escasez, permitirá controlar el mercado negro de combustibles en el país.
“El precio subvencionado, que seguirá vigente mediante Yacimientos, se mantendrá en los surtidores. Este nuevo precio será distinto, pero mucho más barato que comprar diésel y gasolina de contrabando en el mercado negro”, afirmó.
