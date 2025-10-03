Cívicos de Santa Cruz denuncian ataque a comitiva en predio tomado y Camacho exige a la Policía actuar ante la toma ilegal

Una comitiva encabezada por el gobernador Luis Fernando Camacho, junto a asambleístas de Creemos y cívicos cruceños, ingresó este viernes al predio cañero Patujú, ubicado en el municipio de Montero. El lugar fue previamente avasallado por grupos irregulares. Camacho logró entrar en su vehículo, pero cuando el resto de la comitiva intentó seguirlo, fue atacada por personas encapuchadas, lo que derivó en enfrentamientos.

Desde el lugar, el gobernador exigió la presencia de las autoridades. “De aquí, de esta propiedad, no nos vamos a mover hasta que la Policía haga su trabajo y garantice que toda esta gente que se encuentra secuestrada pueda salir como cualquier ciudadano.”, sostuvo.

//ED ///SANTA CRUZ///