Cívicos denuncian plan del Gobierno para cerrar procesos en YPFB antes del cambio de mandato

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó este viernes que existe un plan del Gobierno oculto detrás de la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. Según Zambrana, la estrategia busca impedir que en el próximo gobierno se inicien nuevos procesos contra el titular de la estatal petrolera, amparándose en el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

“Esto no se debe llevar a cabo sino hasta después del 8 de noviembre, y a partir del 8 de noviembre se tiene que instaurar nuevos procesos legales correctamente”, sostuvo el representante cívico.

/// ED // SANTA CRUZ ///