Cívicos esperan promulgación inmediata de la ley corta de combustibles para aliviar la escasez

El Comité Pro Santa Cruz celebró la aprobación del proyecto de ley corta que permitirá la importación directa de combustibles por un periodo de tres meses. El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, informó que esperan la promulgación de la norma por parte del presidente Luis Arce, con el fin de garantizar el suministro de diésel y gasolina a precio internacional.

“Si Luis Arce promulga la ley hoy, hasta el lunes o martes comienza a hacerse la internación de combustible y estamos hablando de que hasta el próximo domingo se va a alivianar los sectores más importantes del país”, señaló.

/// ED // SANTA CRUZ ///