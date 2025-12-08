Cívicos exigen que el gobierno cumpla con el 50/50 y plantean tres parámetros

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, llamó este lunes al gobierno central a cumplir con la propuesta del 50/50 en la asignación de recursos, pidiendo que se base en tres parámetros que viabilicen la administración autonómica de las regiones. El primero es un “piso mínimo” presupuestario para los municipios; el segundo, mayores recursos para las regiones con mayor peso financiero y el tercero, un fondo compensatorio para equilibrar las diferencias entre las regiones.

“Presidente Rodrigo Paz, usted prometió el 50/50 y nosotros queremos ayudarlo a cumplir esa promesa. Se puede hacerlo ya. Son tres reglas simples que cualquier boliviano puede entender y que su equipo puede trabajarlo ya”, aseveró.

/// RA // SANTA CRUZ ///