    Cívicos logran acuerdo con candidatos para impulsar obras en Chuquisca, un nuevo Pacto Fiscal y juramentación en la Casa de la Libertad

    Casa de la Libertad de Sucre
    Manfred Reyes Villa de APB-SÚMATE, Samuel Doria Medina de Alianza Unidad, Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, son los cuatro candidatos que firmaron un acuerdo con los cívicos de Chuquisaca para impulsar un nuevo Pacto Fiscal que beneficie a todo el país y en caso de ser electos, juramentar en la Casa de la Libertad en la ciudad de Sucre. “Son 10 proyectos y dos compromisos que han firmado cuatro fuerzas políticas”, afirmó Clider Pérez, vicepresidente del Comité Cívico de las Provincias (CIDEPRO).

    /// EUC // CHUQUISACA ///

