    martes, noviembre 18
    Cívicos provinciales expresan solidaridad con los afectados por las riadas y organizan campaña de recolección

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Comunidad de Achira en Santa Cruz afectada por lluvias /Foto: Gobernación de Santa Cruz/
    El presidente del Comité Cívico de las Provincias, José Antonio Navarro, informó este martes que se prepara una campaña solidaria en apoyo a las personas afectadas por las recientes inundaciones y riadas en distintas regiones del país, principalmente en el municipio de Samaipata, en Santa Cruz.

    “En solidaridad con lo que está viviendo este municipio (…) como cívicos siempre nos solidarizamos con los municipios que están afectados por esta situación que nadie prevé”, manifestó.

