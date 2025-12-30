COB admite no tener propuestas sobre la anulación de la subvención de combustibles y espera alternativas del gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) reconoció este martes que no tiene propuestas sobre la anulación de la subvención de combustibles establecida por el Decreto Supremo 5503. En entrevista con Radio Fides, Mario Argollo, ejecutivo de la COB, afirmó que el sector espera recibir planteamientos del gobierno nacional para evaluar y considerar un posible diálogo.

Argollo también expresó que el sector no se cierra a debatir el levantamiento de la subvención, pero subrayó que debe haber consenso sobre qué sectores se beneficiarán y cuáles deberán quedar fuera de esta medida.

