COB anuncia ampliado para mañana a las 09:00

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció la convocatoria inmediata a una reunión mañana viernes a las 09:00 para evaluar y definir acciones frente al reciente incremento en el precio de los combustibles, medida que, según la organización, afectará directamente a los sectores más vulnerables del país. Así lo informó el secretario general de la COB, Eduardo Ferrufino, en entrevista con Radio Fides.

El dirigente sindical advirtió que el ajuste se tomó sin consenso previo con el movimiento obrero y que la falta de diálogo generó un escenario de tensión.

Consultado sobre las propuestas de la COB para enfrentar la actual situación económica, el secretario general Eduardo Ferrufino no ofreció detalles concretos ya que la organización estaba revisando alternativas y posibles proyectos.

/// GPP // LA PAZ ///