COB deslinda de responsabilidad en resguardo de los aportes de jubilados durante gobiernos del MAS

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, ratificó este martes que la actual dirigencia no se hará responsable de los sucesos ocurridos en gestiones pasadas, específicamente durante la administración del exdirigente Juan Carlos Huarachi, donde supuestamente no se resguardaron correctamente los aportes de los jubilados. Argollo aseguró que la nueva dirigencia tiene una visión diferente y no estuvo involucrada en esos hechos.

«Nosotros no éramos parte, estábamos en las bases y no podíamos alejarnos de lo que es orgánico. Ha habido otros representantes y ahora es una nueva dirigencia. En varias oportunidades hemos dicho que la visión de esta Central Obrera Boliviana es diferente», afirmó .

/// DPC // LA PAZ ///