Cobija afectada por bajo crecimiento poblacional y caída en los recursos del IDH tras resultados del censo

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, afirmó que los resultados finales del censo de población y vivienda presentados la semana pasada perjudican al municipio por el bajo número de habitantes registrado, lo que impactará negativamente en la distribución de recursos económicos. Según explicó, Cobija ya enfrenta una crisis financiera y estos datos agudizan la situación. “Hemos dependido mucho de lo que es el IDH, que ha caído casi un 80%, y nuestros recursos propios, solamente el 27% de la población paga impuestos”, aseveró.

/// JCP // PANDO ///