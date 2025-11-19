Cocaleros de Yungas exigen restitución del viceministerio de Coca y advierten con movilizaciones

Tras la reestructuración que hizo el gobierno de Rodrigo Paz en los ministerios y viceministerios para achicar el Estado, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Daynor Choque, informó que el sector se declaró en estado de emergencia hasta que las autoridades nacionales restituyan el viceministerio de Coca y no descartan asumir acciones legales y sociales.

“Vemos que hay vulneración de la Constitución Política del Estado y de la Ley General de la Hoja de Coca. Como ADEPCOCA departamental, estamos pidiendo la restitución del viceministerio de Coca y nos declaramos en estado de emergencia”, dijo.

/// DPC // LA PAZ ///