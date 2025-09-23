Cocaleros del Chapare aseguran que las hermanas Terán ya no forman parte de las Seis Federaciones del Trópico

El dirigente cocalero del Chapare, Vicente Choque, aseguró que las hermanas Elba y Margarita Terán ya no pertenecen a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Según Choque, la captura de una de ellas en posesión de droga es usada para estigmatizar a la región y para vincular al expresidente Evo Morales con el narcotráfico.

“No es parte, era parte, y le hablo desde hace años atrás. Desde que yo he asumido no ha sido parte, y estamos hablando desde hace ocho años atrás, por lo que recalco que ella ha cumplido sus funciones como dirigente. No podemos estigmatizar”, afirmó el dirigente.

