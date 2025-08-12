Tras denuncia de presión por el voto nulo, cocaleros del Chapare desconocen a Gregorio Mamani

Luego de que el exdirigente del Trópico de Cochabamba, Gregorio Mamani, denunciara que en esta región se obliga a los ciudadanos a respaldar el voto nulo, el dirigente cocalero afín al evismo, David Veizaga salió al paso para descalificar sus declaraciones. Aseguró que Mamani no representa al sector y que sus afirmaciones no tienen validez. “Hablan sin ninguna representación ya que nadie lo conoce y por lo tanto no tiene validez lo que vaya a decir”, señaló Veizaga, quien además acusó al exdirigente de ser funcional al gobierno de Luis Arce.

