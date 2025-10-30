Cocaleros del Chapare plantean crear un nuevo mercado de coca en Santa Cruz y declaran enemigo a diputado yungueño

Aquilardo Cari Cari, secretario de los interculturales evistas, propuso este jueves la creación de un tercer mercado de coca en Santa Cruz. Actualmente, el país cuenta con dos mercados legales: uno en La Paz y otro en Cochabamba. El dirigente afirmó que la apertura de un nuevo punto de venta beneficiará a la región cruceña, una de las mayores consumidoras de la hoja en el país.

En la oportunidad, Cari Cari rechazó la propuesta del diputado electo por los Yungas paceños, Armin Lluta, quien planteó reducir las hectáreas de cultivo de coca en el Chapare. “Armin Lluta es enemigo de los cocaleros, está alineado a Estados Unidos. Lamentamos mucho el desconocimiento de la lucha del sector cocalero para dignificar la hoja de coca (…) mucha coca del trópico de Cochabamba se va a Santa Cruz”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///