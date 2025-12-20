Close Menu
    sábado, diciembre 20
    Sociedad

    Cocaleros del Trópico dan ultimátum al gobierno para anular DS 5503 y anuncian masiva marcha para el lunes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba /Imagen Ilustrativa/
    Las seis federaciones del trópico de Cochabamba dieron un plazo hasta el domingo al gobierno nacional para que anule el Decreto Supremo (DS) 5503. Dieter Mendoza, vicepresidente de los cocaleros, advirtió que, en caso de no ser escuchados, ingresarán el lunes a la ciudad capital departamental con una gran marcha.

    “Ingresamos rumbo a la Plaza 14 de Septiembre y si no da un paso atrás este gobierno debe irse y, por lo tanto, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba estarán desde el lunes en movilización hasta hacer respetar y garantizar la economía de los bolivianos”, dijo.

