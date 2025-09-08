Cocaleros del trópico de Cochabamba niegan presencia de grupos criminales y atribuyen delitos a foráneos

A pesar de los recientes asesinatos y secuestros registrados en el trópico de Cochabamba, el dirigente cocalero Efraín Seña negó este lunes que existan grupos criminales operando en la zona. Aseguró que las organizaciones sociales realizan controles internos y que los responsables de los hechos delictivos provienen de otros departamentos.

“Grupos criminales, de ninguna manera. Nosotros hacemos controles y nuevamente lo ratifico: somos orgánicos en la región del trópico de Cochabamba. Hacemos el control orgánico en las trancas. Vienen de otros departamentos para hacer este tipo de actos”, afirmó Seña.

/// CM // COCHABAMBA ///