Cocaleros del Trópico no permitirán la erradicación ni la racionalización de coca si el Gobierno de Paz no coordina la designación del director de UDESTRO

Desde hace un año, la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO) permanece tomada por sectores cocaleros que impiden el trabajo de erradicación de la hoja de coca en la región. En este contexto, el dirigente Aquilardo Cari Cari advirtió que, si el presidente electo Rodrigo Paz no coordina con el sector la designación de la nueva autoridad de UDESTRO, no permitirán ninguna acción de racionalización.

“Se establece que se debe coordinar con el Trópico de Cochabamba, y en caso de que se haga de esa manera, nosotros no tenemos ningún inconveniente para coordinar la racionalización. Nosotros hemos estado haciendo un autocontrol interno”, afirmó.

/// CM // COCHABAMBA ///