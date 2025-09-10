Cocaleros evistas exigen auditoría al SEGIP por entrega de cédulas a extranjeros considerados peligrosos

Aquilardo Caricari, dirigente de la Federación Carrasco en el trópico de Cochabamba, pidió este miércoles una intervención y auditoría al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), luego de que se revelara que Sérgio Luiz de Freitas, capo del PCC, y el narcotraficante Sebastián Marset contaban con documentación boliviana. Para el dirigente, esta situación no se debe a fallas técnicas, sino a actos de corrupción dentro de la institución.

“Lo que debe pasar es una auditoría integral al sistema del SEGIP. Se supone que el SEGIP utiliza tecnología, hay un sistema informático que hace este tipo de trámites, y es sorprendente que, teniendo tecnología, no tengamos posibilidades de detectar si se está entregando la documentación a las personas que realmente son”, aseveró Caricari.

