Cocaleros evistas rechazan invitación de Edman Lara y exigen que nuevo gobierno cumpla promesas de campaña

Luego de que el vicepresidente electo instruyera cursar invitaciones a las organizaciones sociales que acompañaron los gobiernos del MAS para que sean parte de la posesión de mando, el sector evista en Cochabamba rechazó el llamado y emplazó al nuevo gobierno a cumplir su promesa de luchar contra la corrupción.

El dirigente del sector, Vicente Choque, declinó participar de la transmisión de mando y dijo que más bien esperan que se normalice el suministro de combustible una vez juren los nuevos mandatarios. “Nos inviten o no nos inviten no nos interesa, nosotros no nos vamos a arrodillar ante la derecha y ratificamos que no seremos partícipes de nada (…) lo que nos interesa es que el 8 haya combustible”, aseveró.

/// CM // COCHABAMBA ///