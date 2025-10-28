Cochabamba: advierten que los pasajes y fletes se duplicarán si la importación libre de combustibles supera el 50% del mercado

El ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, advirtió este martes que, si la importación libre de combustibles a precio internacional supera el 50% del mercado interno, los precios de los pasajes y servicios de flete podrían incrementarse en un 100%.

“Entendemos que la subvención es un cáncer para la economía, pero su anulación tiene que ser gradual y acorde a la capacidad económica de la población. Si nosotros compramos la gasolina a Bs 3,80 y mañana cuesta Bs 7, automáticamente el pasaje se va a duplicar”, explicó Ramos.

