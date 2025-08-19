Close Menu
    Cochabamba: Concejala evista denuncia despidos tras derrota de Manfred Reyes Villa; Alcaldía niega represalias

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Alcaldía de Cochabamba / Imagen de referencia / Foto: Opinión
    La concejala evista de Cochabamba, Escarlen Terrazas, denunció este martes despidos en la Alcaldía y los atribuyó a la derrota electoral del partido del alcalde Manfred Reyes Villa, APB-Súmate. Según la autoridad municipal, se trata de una “masacre blanca” dirigida contra funcionarios que no habrían votado por el frente. “Nosotros instamos a que el alcalde realice una reflexión profunda sobre la gestión que ha tenido durante estos más de cuatro años, ya que debido a ello ha sido el voto castigo que se le ha dado”, afirmó.

    Por su parte, desde la Alcaldía se negó que existan represalias políticas y se explicó que los retiros respondieron a otros motivos.

    /// CM // COCHABAMBA ///

